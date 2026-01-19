Prevenzione in campo Amos e Donne in rosa di Taurasi

Prevenzione è il primo passo per prendersi cura della propria salute. In collaborazione con Amos e Donne in Rosa di Taurasi, si propone una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione, offrendo opportunità di informazione e screening. Un gesto semplice, ma fondamentale, che può fare la differenza nel mantenere il benessere nel tempo. Un’occasione per impegnarsi in modo concreto e responsabile, senza parole, attraverso azioni che parlano di cura e attenzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Una giornata di prevenzione, un gesto di vita. Ci sono momenti che non necessitano di parole, che si rivelano nella quiete di un atto semplice e potente, capace di parlare da sé. È accaduto ieri a Taurasi, dove la comunità ha scelto di dedicare un'intera giornata alla prevenzione, con oltre ottanta donne che hanno deciso di fermarsi e prendersi cura di sé stesse. Un gesto di consapevolezza, un atto di responsabilità che va ben oltre l'individuo, ma che coinvolge la collettività intera. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il Comune ha ospitato una giornata di controlli medici gratuiti, organizzata dall'Associazione AMOS di Partenopoli, con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana di Taurasi.

Amos Partenio offre servizi di prevenzione in rosa anche durante le festività. Domenica 28 dicembre, l’associazione ha organizzato visite gratuite presso la sede della scuola dell’infanzia a Sasso, Roccarainola. Un’iniziativa dedicata alla tutela della salute femminile, accessibile anche nel periodo natalizio, per promuovere la prevenzione e l’attenzione al benessere delle donne del territorio. Leggi anche: Prevenzione in Rosa: Amos Partenio protagonista a Rotondi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Torna la prevenzione in rosa a Monteforte Irpino: prima tappa 2026 di Amos Partenio - Prima giornata del 2026 dedicata alla prevenzione in rosa per l’associazione Amos Partenio che ieri, martedì 13 gennaio, ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite presso i locali del centro so ... msn.com

