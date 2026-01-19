Dopo l’esperienza della pandemia, l’attenzione ai vaccini sembra essere cresciuta, con una copertura di circa 115.000 dosi somministrate. Tuttavia, le precauzioni anti-Covid risultano ancora poche, evidenziando una certa sottovalutazione dei rischi residui. Eufemia Bisaccia, direttrice del servizio di igiene pubblica dell’Ausl di Reggio, osserva un miglioramento generale nel comportamento della popolazione, anche rispetto ai vaccini influenzali.

Eufemia Bisaccia, direttrice del servizio di igiene pubblica Ausl di Reggio, lei crede che dopo l’esperienza della pandemia l’attenzione della popolazione verso i vaccini sia aumentata? Compresi quelli contro l’influenza. "Stiamo osservando una sensibilità nuovamente in crescita, sia nella popolazione in generale sia tra gli operatori sanitari. Subito dopo la pandemia avevamo registrato un calo delle adesioni, legato in gran parte a una sorta di ‘stanchezza vaccinale’ e a una maggiore reticenza da parte di una parte della popolazione. È importante però ricordare che l’influenza non colpisce in modo lieve solo gli adulti: anche nei bambini può causare sintomatologie rilevanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione, dosi per 115mila: "Adesso ci si vaccina più volentieri. Poche però le cautele anti-Covid"

Leka carico si proietta sul prossimo match: "Adesso ci aspetta la partita più difficile"

Spiro Leka si presenta in sala stampa con determinazione, riconoscendo la difficoltà della prossima partita. Secondo lui, si tratta di una sfida impegnativa, soprattutto considerando la condizione della squadra avversaria, che si trova in una posizione difficile ma possiede comunque qualità. Per lui, iniziare l’anno con una vittoria sarà fondamentale per affrontare al meglio questa partita complessa.

Leggi anche: Carta docente, “ci avevano assicurato che si potesse spendere fino al 31 agosto 2026”. Adesso non c’è più

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Bronchiolite, via la campagna di prevenzione. La scorsa stagione aveva registrato 6.207 dosi erogate e una riduzione dei ricoveri del 72% - Riprenderà dal mese di ottobre la campagna di prevenzione della bronchiolite rivolta ai bambini fino all'anno di età e ai piccoli più fragili fino ai 24 mesi. ilgazzettino.it

GIORNALISTA SI SCUSA CON DJOKOVIC PER GLI ATTACCHI SUL VACCINO HO CAPITO: CACCIARTI FU POLITICA

Nella prevenzione, contano i dettagli. Con la TC Somatom Force della Clinica Sanatrix otteniamo immagini ad alta definizione in pochi secondi, con dosi di radiazioni ridotte. È la tecnologia ideale per la diagnosi precoce di patologie polmonari, per la Cardio T facebook