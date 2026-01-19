Il 19 gennaio 2026 a Milano, i pubblici ministeri hanno ascoltato Antonio Medugno, principale accusatore di Alfonso Signorini nel presunto “Sistema Signorini”. Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha depositato una querela alla vigilia di Natale, accusandolo di violenza sessuale ed estorsione. L’indagine prosegue per chiarire i fatti e verificare le eventuali responsabilità.

Milano, 19 gennaio 2026 – Quasi un mese fa, alla Vigilia di Natale, depositò una querela contro Alfonso Signorini, accusandolo di violenza sessuale ed estorsione. Oggi, lunedì 19 gennaio, i pm che indagano sulla vicenda portata alla luce da Fabrizio Corona nel suo format “Falsissimo”, gli stanno chiedendo conto di quelle affermazioni. L’interrogatorio. È in corso negli uffici della Procura a Milano la testimonianza, davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno, il quale, dopo aver rilasciato anche un'intervista nel format 'Falsissimo' di Fabrizio Corona, ha denunciato con le accuse di violenza sessuale ed estorsione il giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Presunto “Sistema Signorini”: i pm sentono il principale accusatore, l’ex GF Antonio Medugno

GF VIP, caso Signorini: le rivelazioni di Nathaly Caldonazzo su Antonio Medugno

Il GF VIP e il caso Signorini restano al centro dell’attenzione, con molteplici commenti e polemiche. Recentemente, Nathaly Caldonazzo ha condiviso alcune riflessioni su Antonio Medugno, aggiungendo nuovi elementi alla discussione. La vicenda evidenzia come le dinamiche del reality continuino a suscitare interesse e a coinvolgere il pubblico, mantenendo vivo il dibattito intorno ai protagonisti e alle loro dichiarazioni.

