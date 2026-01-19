La presentazione del DMO Sannio Matesino, inizialmente prevista, è stata rinviata. La nuova data sarà comunicata a breve. L’evento avrebbe illustrato la visione e gli obiettivi per lo sviluppo turistico del territorio, in conformità con le recenti decisioni della Regione Campania. Per ulteriori dettagli, si invita a consultare il comunicato ufficiale.

La nuova data e il programma dettagliato dell’iniziativa, con informazioni sui contenuti e sugli interventi previsti, saranno diffusi nei prossimi giorni. Comunicato Stampa Nuova scadenza fissata al 15 febbraio 2026 per enti pubblici, operatori privati e. Comunicato Stampa Un percorso di militanza lungo quasi vent’anni tra ideali, passione politica e legami. Comunicato Stampa Denunciate persone per truffe su acquisti online, falsi operatori di polizia e finti. Pietrabbondante è il borgo molisano che è considerato il cuore della cultura e della religione. In esilio in Tunisia, volle che sulla sua tomba fosse inciso l’epitaffio “La mia libertà. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Presentazione DMO Sannio Matesino: evento rinviato

San Salvatore Telesino, presentazione della DMO del Sannio MatesinoGiovedì 23 gennaio si terrà presso l’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino l’incontro di presentazione della nuova DMO del Sannio Matesino.

DMO Sannio Matesino, avanti verso la candidatura regionaleSi è tenuto recentemente un incontro a Telese Terme tra operatori e istituzioni per la costituzione della DMO Sannio Matesino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

San Salvatore Telesino, prorogati i termini per aderire al patto della DMO Sannio Matesino - C'è più tempo per aderire al Patto di destinazione della Dmo del Sannio Matesino. msn.com