Presentati 7 percorsi formativi rivolti agli Istituti Comprensivi statali di Bergamo

L’Amministrazione comunale di Bergamo, attraverso l’Assessorato ai servizi per l’infanzia, educativi e scolastici, ha promosso sette percorsi formativi rivolti agli Istituti Comprensivi statali della città. Questi percorsi, destinati a diverse fasce di età, sono pensati per arricchire l’offerta educativa durante l’anno scolastico 2025-2026 e coinvolgono i nove istituti presenti sul territorio.

Bergamo. Anche quest'anno l'Amministrazione comunale, e in particolare l'Assessorato ai servizi per l'infanzia, educativi e scolastici, ha promosso, ai 9 Istituti Comprensivi della città ( Camozzi, Da Rosciate, De Amicis, Donadoni, i Mille, Marzi, Muzio, Petteni, Santa Lucia ) un palinsesto di progetti formativi da svolgere durante l'anno scolastico 2025 – 2026 e dedicati a diverse età. Sono stati presentati lunedì 19 gennaio alla Sala Cavalli di Palazzo Frizzoni i sette percorsi formativi rivolti agli I.C. di Bergamo. Ad illustrare le proposte l'assessora ai servizi per l'infanzia, educativi e scolastici Marzia Marchesi, la presidente del Consiglio comunale, Romina Russo, Maria Grazia Panigada (consulente teatrale), Alessandra Ciccia (Bergamo Informagiovani), Marzia Dorini (psicopedagogista), Alessandra Feroldi (dirigente scolastica dell'I.

