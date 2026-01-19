Prende per il collo una ragazza e tenta di rapinarla arrestato
I carabinieri di Genova hanno arrestato in flagranza un uomo di 42 anni di origini egiziane, responsabile di aver tentato di rapinare una ragazza. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di fermare il malintenzionato sul posto, garantendo la sicurezza della vittima e contribuendo alla tutela della comunità.
Tenta di violentare una ragazza in un sottopassaggio a Roma: arrestato 23enne
Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di violentare una ragazza in un sottopassaggio. L’episodio si è verificato durante le ore diurne, ma la vittima è riuscita a mettersi in salvo urlando. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi e ha portato all’arresto dell’aggressore.
Leggi anche: Spaccia davanti ad un bar in viale Toschi, poi tenta di afferrare al collo un poliziotto: 19enne arrestato
