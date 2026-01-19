Prende per il collo una ragazza e tenta di rapinarla arrestato

I carabinieri di Genova hanno arrestato in flagranza un uomo di 42 anni di origini egiziane, responsabile di aver tentato di rapinare una ragazza. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di fermare il malintenzionato sul posto, garantendo la sicurezza della vittima e contribuendo alla tutela della comunità.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne di origini egiziane per tentata rapina. I militari, transitando in via Delle Fontane, hanno sorpreso l'uomo mentre spintonava e afferrava al collo una 20enne di origini marocchine nel tentativo di rapinarla.

