Premiati Marta e Andrea | La loro libreria un presidio culturale per l’intero territorio lecchese
Marta e Andrea hanno trasformato la loro libreria in un punto di riferimento culturale per il territorio lecchese. Con un ambiente aperto, accogliente e stimolante, hanno contribuito a rendere la libreria un presidio sociale e creativo. Il loro impegno ha rafforzato il ruolo di questo spazio come luogo di incontro, scambio e crescita culturale per la comunità locale.
Hanno reso la libreria “uno spazio vivo, aperto e accogliente, un presidio culturale, sociale e creativo fondamentale per l’intero territorio lecchese”. Per questa ragione, Marta e Andrea Perego, che da tempo guidano la storica libreria indipendente Peregolibri di Barzanò, una delle più.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Peregolibri di Barzanò vince il prestigioso Premio Mauri - Marta e Andrea Perego premiati a Venezia per aver trasformato la libreria in uno spazio vivo e accogliente. leccotoday.it
