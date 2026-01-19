Premiati Marta e Andrea | La loro libreria un presidio culturale per l’intero territorio lecchese

Marta e Andrea hanno trasformato la loro libreria in un punto di riferimento culturale per il territorio lecchese. Con un ambiente aperto, accogliente e stimolante, hanno contribuito a rendere la libreria un presidio sociale e creativo. Il loro impegno ha rafforzato il ruolo di questo spazio come luogo di incontro, scambio e crescita culturale per la comunità locale.

