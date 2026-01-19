Premiata l' autrice della torre di Pisa fatta all' uncinetto

Nel pittoresco borgo di Cerreto Guidi, un'artista ha realizzato una riproduzione della Torre di Pisa all'uncinetto. Questa creazione, curata nei dettagli, unisce abilità artigianale e creatività, offrendo un esempio di come l'arte manuale possa valorizzare il patrimonio culturale. La lavorazione rappresenta un omaggio alla storica torre toscana, suscitando interesse e curiosità tra visitatori e appassionati di artigianato.

Nel suggestivo borgo di Cerreto Guidi è stata realizzata una spettacolare Torre di Pisa all'uncinetto. Tre Ambasciatrici della Gentilezza, Anna Vitiello Gaia Simonetti Germana Delle Canne, si sono ritrovate insieme per la premiazione speciale a Gessica Mancini, che è stata colei che ha realizzato l'opera. L'evento è avvenuto nell'ambito di un appuntamento particolare dedicato alla "Via dei Presepi", un incontro dove ogni racconto era "forza di azione". Le parole della sindaca sono state cariche di entusiasmo e di elogio per un percorso di impegno e lavoro corali, che danno spinta e impulso a essere sempre uniti e coesi in progetti validi per attuare grandi trasformazioni e raggiungere traguardi importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

