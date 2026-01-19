Premiata ’La vita da grandi’ Show agli Oscar europei

‘La vita da grandi’, primo film di Greta Scarano, ha ricevuto l’European Young Audience Award durante gli Efa di Berlino. La premiazione si è svolta al Futurium, segnando un riconoscimento importante nel panorama cinematografico europeo. Questa vittoria testimonia il talento emergente e l’interesse internazionale per un’opera che affronta tematiche di crescita e identità con sobrietà e autenticità.

’La vita da grandi’ conquista Berlino. Il film d’esordio alla regia di Greta Scarano ha vinto l’ European Young Audience Award alla 38esima edizione degli ’Efa’, il più prestigioso riconoscimento filmografico europeo, in corso al Futurium della capitale tedesca. Una pellicola innervata di riminesità quella interpretata dall’attrice bolognese Matilda De Angelis e Yuri Tuci, ispirata proprio alla storia dei ’Terconauti’: i fratelli riminesi Damiano e Margherita Tercon. E sono stati anche gli stessi Damiano e Marcherita, sulla propria pagine Facebook, a festeggiare il riconoscimento ottenuto dal "film ’La vita da grandi’, ispirato alla nostra storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

