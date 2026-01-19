Prelievo di cornee al Pascale | è la prima volta per l' istituto

L’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli ha eseguito per la prima volta un prelievo di cornee, segnando un’importante tappa nella sua attività. Questa procedura rappresenta un passo avanti nel supporto alle persone in attesa di trapianti e testimonia l’impegno dell’istituto nel contribuire alla salute pubblica e alla ricerca medica.

Per la prima volta nella sua storia, l’Istituto dei tumori di Napoli ha effettuato un prelievo di cornee. Il risultato è stato possibile grazie all’ingresso del Pascale, avvenuto circa un anno fa, nella rete trapianti della Regione Campania, che ha consentito all’Istituto di diventare parte attiva della filiera della donazione e della cura, offrendo nuove opportunità di vita e di recupero funzionale a pazienti in attesa di trapianto. Il prelievo è stato effettuato su una paziente deceduta presso l’Unità di Rianimazione, che aveva espresso in vita la propria volontà alla donazione. "Questo evento – spiega il direttore Generale del Pascale, Maurizio di Mauro – rappresenta un passo avanti significativo per il sistema sanitario campano e dimostra come anche strutture ad alta specializzazione oncologica possano contribuire in modo concreto alla rete dei trapianti, offrendo una speranza reale a tanti pazienti in attesa.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Al Pascale primo prelievo di cornee, svolta per l’Istituto tumori di Napoli

