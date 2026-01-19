Preghiera del mattino del 19 Gennaio 2026 | Aiutami a dire presente!

Ogni lunedì ci invita a rinnovare il nostro impegno spirituale, affidandoci alla presenza dello Spirito Santo. La preghiera di oggi, “Aiutami a dire presente”, è un momento di riflessione e apertura, per iniziare la giornata con consapevolezza e fiducia. Con questa invocazione, ci rivolgiamo con semplicità a Dio, chiedendo il suo aiuto per vivere con maggiore presenza e attenzione nel corso della giornata.

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la preghiera del mattino di oggi. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Signore, Tu sei tutto in quest'oggi e io voglio rispondere: "Presente", di un'intensa presenza alla Tua Presenza.

Preghiera del mattino - 19 gennaio 2026

