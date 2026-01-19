A Prato, un uomo di 59 anni è stato vittimamente vittima di una rapina e di un'aggressione nella zona di San Giusto, vicino all'Eurospin. L'episodio si è verificato questa sera, coinvolgendo presumibilmente un gruppo di persone di origine pakistana. L’evento ha suscitato attenzione e richiama l’importanza di garantire maggiore sicurezza nelle aree pubbliche della città.

Un cittadino cinese di 59 anni è stato soccorso a Prato, il 14 gennaio poco dopo le 19. L’episodio si è verificato in via Guido De Ruggero a San Giusto e le immagini dei soccorsi sono comparse sulla pagina Instagram “Welcome to Prato”. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, secondo quanto riferito da chi ha girato il breve filmato, l’uomo sarebbe stato accerchiato e aggredito a scopo di rapina da un gruppo di cittadini pakistani. Sul posto è intervenuta la polizia che sta conducendo le indagini: il cinquantanovenne è stato trasportato al Santo Stefano per accertamenti, in codice verde. Per fortuna non ha riportato gravi ferite. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Prato, 59enne picchiato e rapinato da gruppo di pakistani

Accerchiato e picchiato in strada da un gruppo di persone. Violenza choc a Prato

Nella serata del 14 gennaio a Prato, un uomo di 59 anni di origine cinese è stato vittima di un'aggressione in strada, avvenuta in via Guido De Ruggero. L'uomo è stato trovato accerchiato e picchiato da un gruppo di persone ed è stato soccorso poco dopo. L'episodio ha suscitato attenzione e si sta facendo luce sulle circostanze dell'aggressione.

Leggi anche: Cammina di notte, picchiato e rapinato dal gruppo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Accerchiato e picchiato in strada da un gruppo di persone. Violenza choc a Prato - Indagini in corso per capire meglio la dinamica e individuare i responsabili ... lanazione.it