Prada Uomo FW26 invita a riflettere sul presente, in un contesto di incertezza e complessità. La collezione si distingue per un approccio autentico, senza ricorrere a semplificazioni, offrendo una proposta che dialoga con le sfide del nostro tempo. Un invito a confrontarsi con la realtà attuale, attraverso un design sobrio e pensato, che valorizza l’equilibrio tra tradizione e innovazione.

In un momento storico segnato da instabilità, disorientamento e domande irrisolte, Prada sceglie di non semplificare. La sfilata uomo Autunno Inverno 2026, presentata alla Milano Fashion Week e intitolata “Before and Next”, è un esercizio di pensiero prima ancora che di stile. Miuccia Prada e Raf Simons costruiscono una collezione che non cerca risposte immediate, ma riflette sul valore del continuare, del creare anche quando il contesto sembra fragile e complesso. Matteo Calzaretta Prada fashion show, Milan 2026 La moda, in questa visione, non è evasione ma responsabilità. «È una situazione storica scomoda», racconta Miuccia Prada nel backstage, «ma la nostra professione è continuare a lavorare, cercare, rispettare e amare». 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prada Uomo FW26, una riflessione sul presente

La sfilata Prada uomo riporta a casa, tra polsini maxi, cappe colorate e cappelli “schiacciati” - “Before e next” riflette su cosa sia possibile creare partendo dal passato, su quali elementi emergono dalle pieghe del tempo per ridefinire sotto forma di dettaglio un look rassicurante e senza tempo ... vogue.it