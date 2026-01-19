Posticipo Serie A Lazio-Como 0-3

Il match tra Lazio e Como, originariamente programmato in Serie A, è stato posticipato. La partita si è conclusa con una vittoria del Como per 3-0 all'Olimpico. I lariani hanno preso rapidamente il vantaggio, con Valle che ha servito Baturina dopo meno di due minuti. Questa sconfitta rappresenta un risultato importante per il Como e una delusione per la Lazio.

22.45 Colpo del Como che passa all'Olimpico in casa della Lazio con un netto 3-0. Non passano nemmeno 2' e i lariani sono avanti: Valle s'invola a sinistra e appoggia a Baturina. Il tiro del croato, deviato,beffa Provedel.Al 24' raddoppia Nico Paz, che approfitta di un pallone vagante in area. Al 35' l'argentino si fa parare un rigore da Provedel. A fine 1° tempo Butez,in uscita disperata,dice di no a Zaccagni.Nella ripresa il sinistro a giro di Nico Paz (assist di tacco di Baturina) vale la doppietta personale e il definitivo 0-3 (49').

