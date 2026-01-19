Porta Borghetto appalto alla piacentina Edilstrade | ripartono i lavori

L'Amministrazione comunale ha rinnovato l’appalto per i lavori di riqualificazione di Porta Borghetto, affidandoli a Edilstrade Building Spa tramite scorrimento della graduatoria di gara. La determina dirigenziale ufficializza la ripresa dei lavori, segnando un passo importante per il progetto di valorizzazione del patrimonio urbano. La collaborazione con Edilstrade contribuirà a migliorare l’aspetto e la funzionalità dell’area, nel rispetto delle tempistiche previste.

Roma: ripartono i lavori alla nuova grande moschea

A Roma riprendono i lavori per la costruzione della nuova grande moschea, che potrebbe sorgere a Centocelle. Si tratta della seconda moschea più grande della città, e il progetto rappresenta un passo importante per la comunità musulmana locale. La ripresa delle attività nel cantiere segna una fase di avanzamento verso la realizzazione di questa importante struttura religiosa.

Ripartono i lavori per il sovrappasso Santa Caterina: nella zona scattano limitazioni alla circolazione

Sono state introdotte limitazioni temporanee alla circolazione in Strada Santa Caterina e Strada Massimi Losacco, in seguito all’avvio dei lavori per il sovrappasso Santa Caterina. Le restrizioni, stabilite con ordinanza, sono finalizzate a garantire la sicurezza durante le operazioni di costruzione e permettere il completamento dell’intervento. La modifica alla viabilità sarà in vigore fino al termine dei lavori.

