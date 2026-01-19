Pordenone senza collegamento con l' aeroporto | Paradosso per la Capitale della Cultura

La mancanza di un collegamento diretto tra Pordenone e l’aeroporto Marco Polo di Venezia rappresenta una criticità, soprattutto a un anno dall’assegnazione di Pordenone come Capitale della Cultura 2027. Questa situazione può influire sulla facilità di accesso e sulla promozione del territorio, sottolineando l’importanza di investimenti infrastrutturali per migliorare i collegamenti e favorire lo sviluppo culturale ed economico della città.

L'attacco del consigliere regionale Conficoni che chiede azioni per ripristinare il bus verso l'aeroporto Marco Polo di Venezia "Perdere il collegamento diretto tra Pordenone e l'aeroporto Marco Polo di Venezia è paradossale a un anno da un appuntamento prestigioso come la Capitale della Cultura 2027. Accettare passivamente questo disservizio non è pensabile, la Regione intervenga per trovare una soluzione e quindi ripristinare una connessione importante". Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) che attraverso un'interrogazione porta in Consiglio la questione riguardante la soppressione della navetta "Shuttle Marco Polo" che collegava Pordenone allo scalo aeroportuale di Venezia.

