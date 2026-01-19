Pompei storie d’amore e gladiatori | scene di vita vissuta riaffiorano grazie alla tecnologia

Nuove scoperte a Pompei rivelano scene di vita quotidiana grazie alla tecnologia. Tra queste, una storia d’amore di una donna chiamata Erato e un combattimento gladiatorio, tutte conservate sulle pareti del quartiere dei teatri. Questi reperti offrono uno sguardo autentico sulle emozioni e le attività quotidiane degli antichi pompeiani, contribuendo a ricostruire il loro modo di vivere e sentire.

Nuove scoperte a Pompei portano alla luce scene di vita vissuta grazie alla tecnologia. Una storia d’amore di una donna di nome Erato, Erato amat. (“Erato ama.”), la scena di un combattimento gladiatorio, e tanti altri istanti e sentimenti fissati su una parete nel quartiere dei teatri, al pari di quelli che oggi troveremmo lungo i muri delle strade moderne o nelle chat e sui social. Storie di vita vissuta, amori, passioni, insulti, incitazioni sportive che sarebbero andati perduti per sempre e che, invece, stanno riaffiorando nel sito archeologico grazie alla tecnologia. Succede nel corridoio di passaggio che collegava l’area dei teatri alla via Stabiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

