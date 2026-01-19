Pompei scene di gladiatori e storie d’amore La vita vissuta che riaffiora grazie a tecnologie avanzate

Scopri le testimonianze di Pompei attraverso tecnologie avanzate che permettono di rivivere scene di gladiatori e storie d’amore. In pochi minuti, potrai immergerti in un racconto che ripropone le emozioni di tempi passati, come quello di Erato, e osservare i dettagli di un’epoca rimasta impressa nei muri del quartiere dei teatri. Un viaggio tra passato e presente, alla scoperta di momenti di vita vissuta che ancora oggi parlano di sentimenti e passioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Una storia d’amore di una donna di nome Erato, Erato amat . (“Erato ama.”), la scena di un combattimento gladiatorio, e tanti altri istanti e sentimenti fissati su una parete nel quartiere dei teatri, al pari di quelli che oggi troveremmo lungo i muri delle strade moderne o nelle chat e sui social. Storie di vita vissuta, amori, passioni, insulti, incitazioni sportive che sarebbero andati perduti per sempre e che, invece, stanno riaffiorando a Pompei grazie alla tecnologia. Succede nel corridoio di passaggio che collegava l’area dei teatri alla via Stabiana. Un muro scavato oltre 230 anni fa, davanti al quale sono passati milioni di visitatori ogni anno e da cui non ci si aspettava nessuna novità, nessun altro racconto e dove invece – attraverso l’impiego di metodologie di ricerca d’avanguardia – emergono quasi 300 iscrizioni, tra quelle già note da tempo (circa 200) e quelle nuove identificate (79). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

