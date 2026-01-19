Pomario valorizzare i canali estensi

Italia Nostra, sezione Massa Montignoso, esprime soddisfazione per l'avanzamento del progetto di recupero del Giardino Ducale del Pomario. Un intervento che mira a valorizzare i canali estensi e preservare il patrimonio storico e ambientale locale. Questo percorso rappresenta un passo importante per la tutela e la riqualificazione di un luogo di grande valore culturale, contribuendo alla conservazione del paesaggio e alla promozione del patrimonio territoriale.

Sono soddisfatti i soci di Italia Nostra sezione Massa Montignoso per "il procedere del progetto di recupero del giardino ducale del Pomario ". Ma, ad ogni modo, scrivono al sindaco di Massa Francesco Persiani per aprire una riflessione in merito ad "alcune problematiche ad esso collegate. Speriamo che in un futuro non troppo lontano si possa estendere l'area di uso pubblico alla porzione di giardino ancora di proprietà privata attraverso accordi, se possibile, con gli attuali proprietari risolvendo anche la questione dell'edificio all'angolo nord est, che non può restare nelle attuali condizioni di abbandono.

Il recupero del Pomario Ducale nasce dalla volontà di preservare un patrimonio storico e culturale di Massese. Fin dal XVI secolo, il Pomario ha rappresentato un punto di riferimento locale, grazie alle sue storie e al suo valore architettonico e ambientale. Questo progetto mira a restituire vita a un luogo che ha segnato la memoria collettiva, con attenzione alla sua storia e alla sua integrità, favorendo un recupero sostenibile e rispettoso del contesto.

