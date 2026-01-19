Da Emilia-Romagna arriva un'innovazione nel settore robotico: i polpastrelli ultra tecnologici di Adaptronics. Questa invenzione mira a migliorare significativamente la capacità di presa e manipolazione dei robot, offrendo soluzioni più precise ed efficienti. Un passo avanti che potrebbe influenzare vari settori, dalla produzione industriale all’automazione avanzata, contribuendo allo sviluppo di robot più performanti e affidabili.

DALL’EMILIA-ROMAGNA arriva una tecnologia che punta a ridefinire lo standard della capacità di presa e manipolazione dei robot. È quella sviluppata da Adaptronics, startup deep-tech spin off dell’Università di Bologna, che sviluppa dispositivi meccatronici adattivi per la presa di oggetti di qualsiasi forma e materiale, sia sulla terra che nello spazio. Semplificando, si basa sul principio di un gioco che almeno una volta tutti abbiamo fatto da bambini, quando strofinando un palloncino sui capelli, questo rimaneva attaccato. "Abbiamo creato un film sottile che, quando è attivato elettricamente, aderisce agli oggetti: la nostra tecnologia si può applicare come un polpastrello sulle mani dei robot, in modo tale da semplificare la presa e lo spostamento di un oggetto", spiega il ceo dell’azienda Lorenzo Agostini, che insieme a Camilla Conti e Rocco Vertechy ha fondato la startup nel 2022 a Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Polpastrelli ultra tecnologici per robot: l’invenzione di Adaptronics

Adaptronics chiude un round da 3,15 milioni di euro per rivoluzionare la presa adesiva dei robot

Adaptronics, startup innovativa nel settore della robotica, ha concluso un round di finanziamento da 3,15 milioni di euro. L'azienda si concentra sullo sviluppo di soluzioni elettro-adesive per migliorare le capacità di manipolazione dei robot in ambito industriale e spaziale, puntando a rivoluzionare le tecnologie di presa adesiva.

Leggi anche: DREAME Matrix10 Ultra Robot Aspirapolvere scontato di 500€

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Polpastrelli ultra tecnologici per robot: l’invenzione di Adaptronics - ROMAGNA arriva una tecnologia che punta a ridefinire lo standard della capacità di presa e manipolazione dei robot. quotidiano.net