Polonara torna a casa | emozione al PalaSerradimigni prima di Sassari-Napoli

Achille Polonara fa ritorno al PalaSerradimigni, ricevendo una calorosa accoglienza prima della partita tra Sassari e Napoli. Dopo la lotta contro la leucemia, il suo rientro è stato un momento di grande significato, simbolo di rinascita e speranza. Un gesto che supera l’aspetto sportivo, sottolineando il forte legame tra il giocatore e la città, e il valore di resilienza e determinazione.

Un momento che va oltre il risultato e oltre il basket. Achille Polonara è tornato sul parquet, facendo la sua comparsa al PalaSerradimigni pochi minuti prima della palla a due della sfida di campionato tra Dinamo Sassari e Napoli. Un rientro carico di significato, accolto da una standing ovation commossa del pubblico sardo, dei compagni e di tutto del mondo della pallacanestro.

