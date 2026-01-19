Policlinico intitolata un' aula al professor Licata | Maestro della medicina interna modello di umanità e rigore

L'Aula della Scuola di Medicina e Chirurgia del Policlinico Paolo Giaccone è stata intitolata al professor Licata, riconosciuto come un maestro della medicina interna e esempio di umanità e rigore professionale. Questa modifica rappresenta un omaggio alla sua significativa figura, simbolo di dedizione e competenza nel settore medico. La nuova denominazione sottolinea l'importanza della formazione e dei valori alla base della scuola e del personale sanitario.

La Scuola di Medicina e Chirurgia dell'ospedale universitario palermitano rende omaggio all'internista prematuramente scomparso nel 2019. A ricordarlo il suo allievo, Antonino Tuttolomondo: "Lavorare con lui non era facilissimo perché si doveva andare a livelli elevati. Grande esempio per le generazioni future" Una delle aule più frequentate della Scuola di Medicina e Chirurgia del Policlinico Paolo Giaccone ha cambiato nome. Quello che potrebbe però sembrare un semplice atto formale, è in realtà un riconoscimento a un maestro. Un professionista che ha fatto della medicina interna una scuola di pensiero, una vocazione, un modello di umanità e rigore scientifico.

