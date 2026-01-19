Policlinico di Caserta | il cantiere riparte ma i lavoratori restano fuori E la politica?

Il cantiere del Policlinico di Caserta sta per riprendere le attività, segnando una fase di riavvio importante. Tuttavia, i lavoratori coinvolti continuano a essere esclusi dai cantieri, sollevando interrogativi sulla gestione e le decisioni politiche. In questo contesto, si rende necessario un approfondimento sui tempi e le modalità di ripresa, per garantire trasparenza e tutela delle persone coinvolte. Tempo di lettura: 3 minuti.

Tempo di lettura: 3 minuti Il cantiere del Policlinico Universitario di Caserta si prepara a riaprire. La ripartenza dei lavori, dopo un lungo periodo di inattività, non coincide però con il ritorno di chi quel cantiere lo ha mandato avanti fino a pochi mesi fa. I lavoratori licenziati collettivamente nel novembre scorso non verranno reintegrati, sancendo una frattura evidente tra la prosecuzione dell’opera pubblica e l’azzeramento della continuità occupazionale. Una decisione che riporta all’attenzione pubblica una vicenda rimasta sorprendentemente ai margini del dibattito, nonostante il rilevante impatto economico e sociale dell’intervento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il caso del Policlinico di Caserta: il cantiere riparte, i lavoratori no

Il cantiere del Policlinico di Caserta riprende le attività, segnando una fase di ripresa nei lavori di costruzione. Tuttavia, i lavoratori coinvolti continuano a manifestare preoccupazioni e disagio, evidenziando la complessità della situazione. In questo articolo analizziamo gli ultimi sviluppi, le ragioni del rallentamento e le prospettive future per il progetto, mantenendo un approccio obiettivo e informativo.

