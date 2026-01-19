Playoff Nfl | Patriots ricostruzione in tempi da record Allen e Bills eterni incompiuti

I playoff NFL di quest’anno segnano un nuovo capitolo per Patriots e Bills. Dopo l’addio di Brady e Belichick, New England si sta ricostruendo in tempi rapidi, mantenendo viva la speranza di raggiungere il Super Bowl. Parallelamente, Buffalo, con un quarterback controverso e un coach sostituito, si presenta come una delle squadre più interessanti, ma ancora alla ricerca della definitiva consacrazione.

Due partite decise al supplementare, una dominata, l'altra bruttina, con le difese nettamente superiori agli attacchi. Il divisional round dei playoff Nfl ci ha regalato un po' di tutto. Spiccano l'ennesimo flop dei Bills, Josh Allen in primis, la caviglia fratturata di Bo Nix che penalizza non poco i Broncos in chiave Championship, e il clamoroso lancio di Caleb Williams che però non è bastato ai Bears per evitare l'eliminazione. Ma andiamo con ordine. Fra qualche anno capiremo se Josh Allen passerà alla storia come il Dan Marino o il John Elway del nuovo millennio. Dipenderà dal fatto che riesca o meno a vincere almeno un Super Bowl. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Playoff Nfl: Patriots, ricostruzione in tempi da record. Allen e Bills, eterni incompiuti Leggi anche: NFL (week 9): crollano Packers e Colts, vincono Seahawks, 49ers, Patriots e Bills che piegano i Chiefs NFL: Rams, Bears, Bills, Patriots e 49ers avanzano al Divisional Round dei play-offsLe squadre dei Rams, Bears, Bills, Patriots e 49ers si sono qualificate per il Divisional Round dei play-offs NFL, confermando le aspettative del Super Wild Card Round. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. NFL Playoff: New England e Los Angeles Rams vincono sotto la neve - Il Super Bowl 60 è in programma l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Sa ... msn.com

