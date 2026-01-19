Platini | Ero destinato a diventare presidente FIFA un gruppo di persone ha deciso di uccidermi

Dopo dieci anni dallo scandalo, Michel Platini torna a parlare, denunciando pressioni politiche e criticando la gestione della FIFA di Infantino. In questa intervista, l’ex calciatore e dirigente riflette sul futuro del calcio e sui propri progetti personali, condividendo anche il suo punto di vista sulla presunta volontà di diventare presidente FIFA e le vicende che lo hanno coinvolto.

Dopo dieci anni dallo scandalo Michel Platini denuncia pressioni politiche, critica la gestione della FIFA di Infantino e riflette sul futuro del calcio e dei suoi progetti personali. "Un gruppo di persone decise di uccidermi", rivela Le Roi, ricordando il periodo più buio della sua Vita. Michel Platini afferma che, con lui alla guida, la FIFA si sarebbe concentrata esclusivamente sul calcio, evitando coinvolgimenti politici.

