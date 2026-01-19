La nuova Clio combina un design più spazioso, elevati standard di sicurezza e soluzioni digitali avanzate. Pensata per offrire comfort e tecnologia all’avanguardia, si ispira alle linee sportive senza compromessi. Con dettagli distintivi come i fari posteriori e il volante di dimensioni ridotte, ripresi dai modelli Austral e Rafale, rappresenta un equilibrio tra funzionalità e stile, adatta a chi cerca affidabilità e innovazione in un’auto compatta.

Ammicca alle auto sportive la nuova Clio, non solo per via dei fari posteriori e del volante di dimensioni contenute ripreso da Austral e Rafale. Ci sono anche un design distintivo e dotazioni destinate a evocare “alti livelli di tecnicità”, tipo il freno di stazionamento automatico o l’Adaptive Cruise Control, entrambi di serie a partire dalla declinazione Evolution. Inoltre, la telecamera per il parcheggio e la camera con visione a 360° si avvalgono di riprese ad alta definizione: in previsione della norma GSR2.3, Renault ne ha già inserita una interna, nel montante del parabrezza per rilevare i momenti di stanchezza e distrazione del conducente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Più spazio bordo, sicurezza al top e soluzioni digitali da categoria superiore. La ricetta di Clio

Renault Clio, la sesta generazione permette più spazio a bordo

La sesta generazione della Renault Clio rappresenta un'evoluzione significativa, offrendo maggiore spazio interno e comfort. Da oltre trent’anni, questa utilitaria accompagna le esigenze quotidiane di molti automobilisti europei, distinguendosi per attenzione a fattori pratici come abitabilità e funzionalità. Un aggiornamento che conferma la posizione di rilievo nel segmento, senza perdere di vista l’equilibrio tra design, efficienza e praticità.

