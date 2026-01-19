Più di un semplice deposito | a Milano si espande il nuovo volto dello storage

A Milano, un noto marchio di self storage amplia la propria presenza, offrendo soluzioni di deposito più innovative e accessibili. Dopo il successo iniziale, l’azienda rafforza la propria strategia di crescita, consolidando un ruolo importante nel settore dello storage. Questa espansione mira a rispondere alle esigenze crescenti di clienti privati e aziende, garantendo servizi affidabili e moderni in tutta la città.

Dopo il successo dell’ingresso nel mercato del Self Storage, un iconico brand annuncia un’importante accelerazione della propria strategia di espansione.Le nuove aperture BoxengoCon il consolidamento della sede di viale Faenza a Milano, Boxengo inaugura una nuova fase di aperture che toccherà.🔗 Leggi su Milanotoday.it Radical storage, deposito bagagli intelligente fa parte dell’esperienza di viaggio

Radical Storage, piattaforma di deposito bagagli intelligente, si conferma protagonista nel settore dei servizi di viaggio. Nel 2025, l’azienda registra risultati da record grazie alla possibilità di prenotare online spazi sicuri e tracciabili per le valigie, offrendo ai viaggiatori maggiore comodità e flessibilità. Il Macca di Peccioli si espande: nuovo intervento artistico di Carol Rollo

Il Macca di Peccioli si arricchisce con un nuovo intervento artistico di Carol Rollo, simbolo dell'impegno del Comune nella promozione culturale e nella riqualificazione urbana. Questa iniziativa rafforza l'identità artistica del territorio, sottolineando l'importanza dell'arte pubblica come strumento di valorizzazione e crescita comunitaria. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Il tessuto adiposo è un organo endocrino, non un semplice deposito. Per decenni l’adipocita è stato interpretato come una “cellula-magazzino”, utile quasi esclusivamente a stoccare trigliceridi. Oggi la fisiologia metabolica lo inquadra in modo diverso: il tessut - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.