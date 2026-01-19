Più di 100 mila euro in arrivo al Comune di Noale

Il Comune di Noale ha approvato una variazione di bilancio il 16 gennaio 2026, con l’obiettivo di gestire un finanziamento di oltre 100 mila euro proveniente da bandi pubblici. Questa modifica mira a sostenere progetti e iniziative comunali, garantendo un utilizzo efficace delle risorse ricevute. La decisione riflette l’impegno dell’amministrazione nel migliorare i servizi e le infrastrutture del territorio.

Risorse, per la maggior parte, provenienti dal Pnrr e comunque ottenute dall'amministrazione: andranno a riformare e modernizzare la digitalizzazione della pubblica amministrazione e all'arricchimento della biblioteca La giunta comunale a Noale, il 16 gennaio, ha deliberato la prima variazione di bilancio dell'anno 2026 per registrare l'arrivo di fondi da bandi per un importo di 107.500,00 euro. Un risultato significativo, che consente di avviare il 2026 con un segnale positivo, soprattutto alla luce delle attuali difficoltà economiche che interessano molti enti locali. La maggior parte delle risorse ottenute proviene da bandi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ed è destinata al rafforzamento del percorso di digitalizzazione dell'Ente.

