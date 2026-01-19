Pioppo Futsal forza 6 sull’Isola C5 e zona play-off nuovamente raggiunta!

Il Pioppo Futsal conferma la propria buona forma imponendosi con un netto 6-0 sull’Isola C5. La vittoria permette ai gialloverdi di consolidare la posizione in zona play-off, offrendo una prestazione solida davanti al pubblico di casa per la prima partita del 2026. Un risultato importante nel percorso della squadra verso obiettivi stagionali.

Sabato pomeriggio i gialloverdi del Pioppo Futsal hanno sfoderato l’ennesima super prestazione del 2026 e questa volta a farne le spese è stata l’Isola C5. Tre punti importantissimi per la squadra allenata da mister Basile, quinto posto e zona play-off nuovamente agguantati. Il match parte a razzo con il vantaggio degli ospiti firmato Arato, bravo a spedire in rete su sponda di Giambona. Passa poco e Guarino ruba la palla nella metà campo gialloverde, se ne va palla al piede in velocità e spedisce in rete dove Abbate non può arrivare. Tre minuti dopo è tutto da rifare per il Pioppo Futsal, con Arato che riceve al centro dell’area e trafigge Marineo. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

Prima partita casalinga del 2026 per il Pioppo Futsal, domani arriva l'Isola C5 al Pala Don Bosco

