Piombino in lutto è morta Maria Pia | il suo storico bar è stato un luogo simbolo per generazioni

Piombino piange la scomparsa di Maria Pia, figura storica del centro. Il suo bar, punto di riferimento per molte generazioni, è stato un luogo simbolo della comunità. Ricordato per i suoi aperitivi distintivi e la presenza della sua auto gialla, Maria Pia ha lasciato un'impronta indelebile nella vita quotidiana di Piombino, rappresentando un pezzo importante della memoria collettiva.

È scomparsa all'età di 88 anni, per quarant'anni ha gestito il locale di via Costa. Memorabile l'auto gialla parcheggiata davanti 'incastrata' tra due cartoni La memorabile auto gialla parcheggiata davanti al bar ‘incastrata’ tra due cartoni per esigenze di parcheggio, gli aperitivi unici e quella figura iconica che, per anni, ha caratterizzato la vita e il passeggio del centro di Piombino. All'età di 88 anni è scomparsa Maria Pia Gargalini, a lungo titolare dello storico bar ‘Maria Pia’ di via Costa, proprio dietro corso Italia. A due passi dal centro e a poche decine di metri dall'ingresso del negozio Coop.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Virginia Asia Agnelli si sposa nel giorno in cui morì suo padre Giovannino. Anche il luogo della festa è un simboloVirginia Asia Agnelli ha celebrato il suo matrimonio nello stesso giorno della scomparsa del padre, Giovannino.

