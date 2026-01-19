Pioggia di vincite ' d' oro' tra Napoli e provincia | si festeggia con il 10eLotto
Nel fine settimana, la Campania registra cinque nuove vincite con il 10eLotto, per un totale superiore a 27 mila euro. Tra Napoli e provincia, questi risultati testimoniano l’interesse e la partecipazione dei giocatori locali, confermando l’affidabilità di questa lotteria come occasione di vincita. Un appuntamento che continua a rappresentare una possibilità concreta per chi desidera tentare la fortuna, mantenendo un approccio sobrio e responsabile.
La Campania festeggia con il 10eLotto. Nel weekend, infatti, sono state messe a segno cinque vincite per un totale di oltre 27mila euro.A Pompei - riferisce Agipronews - è stato centrato un 1 Oro da 6.300 euro in strada Statale 145. A Lauro, poi, è stato realizzato un 6 Oro da 6mila euro in via.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Lotto e 10eLotto: la Dea Bendata bacia la Campania, pioggia di vincite
Leggi anche: Lotto e 10eLotto: Como e provincia baciati dalla fortuna, maxi vincite in due città
Pioggia di vincite 'd'oro' tra Napoli e provincia: si festeggia con il 10eLotto - Nel weekend, infatti, sono state messe a segno cinque vincite per un totale di oltre 27mila euro. napolitoday.it
LOTTO E 10ELOTTO - Pioggia di vincite in Nord Italia, vinti 169mila euro tra Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ift.tt/kYhjxqi x.com
Roseto sud, pioggia di vincite: tripletta al 10 e Lotto Una tripletta da 20mila, 7.500 e 5mila euro al 10 e Lotto è stata centrata all’Eni Cafè dei fratelli Di Francesco, per un totale di 32.500 euro vinti in poco tempo. La giocata vincente è stata realizzata sabato facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.