Pinocchio Musical al Palapartenope

Il Pinocchio Musical, prodotto da Bit e Dpm Produzioni, arriva al Palapartenope. Dopo il successo di A Christmas Carol Musical, questa nuova interpretazione propone un'opera originale che rivisita la celebre storia di Pinocchio attraverso una prospettiva teatrale innovativa. Uno spettacolo che unisce musica e narrazione, pensato per un pubblico di tutte le età.

