Pifferai tragici Storie siciliane finite in un oblio crudele

Le storie di pifferai tragici e di sfortunate squadre sportive si intrecciano in un racconto di decadenza e oblio. In questa narrazione, una squadra di serie A di basket ha vissuto due partite estreme, giocate in meno di cinque minuti ciascuna, lasciando in campo un solo giocatore e subendo l’eliminazione. Un esempio di come le vicende sportive possano riflettere drammi più profondi, spesso dimenticati nel tempo.

La caduta del re di Trapani. Dallo sport alla politica, la Sicilia è stata teatro di tante favole di seduzione collettiva, senza lieto fine “Senza Maradona sarei un semplice commerciante”. Parla Valerio Antonini, il vulcano di Trapani Nel campionato di serie A di basket c’è una squadra che ha giocato le sue ultime due partite in meno di cinque minuti ciascuna, finendo con un solo giocatore in campo, ed è stata eliminata dalla competizione. Nel campionato di serie C di calcio c’è una squadra che colleziona punti di penalizzazione, 15 in totale dall’inizio della stagione, per continue violazioni amministrative. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pifferai tragici. Storie siciliane finite in un oblio crudele Crans Montana, c’erano anche loro in quel bar: storie di amicizie e destino crudele

A Crans Montana, in un semplice bar, si intrecciano storie di amicizia e destino. Quattro ragazzi di 16 anni, compagni di classe al liceo Virgilio di Milano—Sofia Prosperi, Francesca Nota, Leonardo Bove e Kean Kaizer Talingdan—sono protagonisti di un episodio che ha segnato profondamente le loro vite, trasformando un normale Capodanno in un ricordo indelebile.

