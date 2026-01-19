pierpaolo piccioli che vuole liberare il mondo dai dress code

Pierpaolo Piccioli presenta la sua seconda collezione per Balenciaga, evidenziando una visione aperta e innovativa dell’alta moda. La sua proposta integra elementi di comfort e funzionalità, unendo athleisure e abiti da sera in un’unica visione estetica. L’obiettivo è liberare il mondo dai tradizionali dress code, promuovendo uno stile più libero e autentico, senza rinunciare alla qualità e alla raffinatezza del marchio.

In mezzo a un mare di outfit bianchi e neri, per lo più monotoni, Thompson brillava: tanto che è entrata nella lista delle personalità meglio vestite della serata stilata da questa rivista. «Era splendida perché era sicura di ciò che indossava», dice Piccioli, in collegamento dal suo ufficio di Parigi. Lo stilista ha la reputazione di essere il vero romantico della moda contemporanea, tanto per l’uso sapiente del colore quanto per l’emozione con cui parla dei propri modelli. «È una cosa che non possiamo sottovalutare: essere belli ed eleganti ha molto a che fare con il modo in cui ci si sente», dice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it

Pierpaolo Piccioli: «Non c’è niente di peggio che cercare di essere cool»… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Questa settimana, diverse personalità del mondo della moda e dello spettacolo hanno condiviso riflessioni significative, offrendo uno sguardo autentico e diretto sul settore. Pierpaolo Piccioli, Teyana Taylor e Jacqueline Durran sono tra coloro che hanno espresso pensieri interessanti e spesso sorprendenti, contribuendo a definire il racconto contemporaneo della moda. Di seguito, una selezione delle frasi più significative e riflessive emerse in questi contesti.

