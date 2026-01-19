Picchia la compagna dopo la lite poi chiama il 112 | Arrestatemi

A Poggio Renatico, nel Ferrrare, una lite tra una coppia si è conclusa con un episodio di violenza, quando l’uomo ha aggredito la compagna. Dopo il gesto, ha chiamato il 112 e si è consegnato, dichiarando: “Arrestatemi”. L’episodio riflette le tensioni di una relazione difficile, culminate in un gesto estremo. Le autorità stanno accertando i fatti e garantendo la sicurezza delle persone coinvolte.

Poggio Renatico (Ferrara), 19 gennaio 2026 – Una relazione sentimentale tormentata, conclusasi nel pomeriggio di sabato nel peggiore dei modi. Quel giorno, un 47enne domiciliato a Poggio Renatico, dopo avere picchiato la propria compagna, ha chiamato il Numero unico di emergenza 112 riferendo quanto stava succedendo: “Ho colpito alla testa la mia fidanzata – ha detto all’operatore della centrale operativa –, voglio essere arrestato”. I carabinieri sono corsi subito scongiurando conseguenze peggiori. Con la massima urgenza, la pattuglia della stazione carabinieri di Poggio Renatico è stata inviata sul posto scongiurando sicuramente conseguenze peggiori per la donna la quale in lacrime, molto agitata e con una evidente ferita alla testa, ha confermato di essere stata aggredita fisicamente e verbalmente dal compagno a seguito di una lite scaturita per motivi banali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picchia la compagna dopo la lite poi chiama il 112: “Arrestatemi” Leggi anche: Picchia la moglie dopo una lite, il figlio chiama al 112 e fa ascoltare le urla: arrestato nel Potentino Leggi anche: Picchia la moglie, la figlia minorenne chiama il 112 e lo fa arrestare. E' accaduto in provincia di Taranto Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Picchia e violenta la compagna: 41enne arrestato a Giugliano - Questi i reati di cui deve rispondere un uomo di 41 anni – di origini rumene e con precedenti di polizia – arrestato a Giugliano in Campania, nella ... fanpage.it

