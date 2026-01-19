Piazza Verdi al via i lavori per la messa in sicurezza dopo l’incidente del bus
Da domani, iniziano i lavori di messa in sicurezza dei condomini di piazza Verdi, evacuati a seguito dell’incidente che ha coinvolto un autobus di Tper, finito contro una colonna in via Petroni. Le operazioni mirano a garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture, proseguendo con l’obiettivo di ripristinare la normale attività nella zona nel più breve tempo possibile.
Partiranno da domani i primi interventi di messa in sicurezza dei due condomini di piazza Verdi evacuati nei giorni scorsi dopo l’incidente che ha coinvolto un autobus di Tper, finito contro una colonna all’imbocco di via Petroni. A confermarlo è l’assessore comunale ai Lavori pubblici Simone.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Bologna, autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi e danneggia il portico: «Chiusa via Petroni, palazzo evacuato e 30 persone allontanate» - L'autista della navetta C di Tper è andato a sbattere violentemente con la colonna del portico di piazza Verdi: avrebbe raccontato di aver avuto un malore. corrieredibologna.corriere.it
