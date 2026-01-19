Piantedosi | Non c’è un’emergenza sicurezza Chi fa allarmismo non ha credibilità Nel 2025 calati omicidi e femminicidi

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che non sussiste un’emergenza sicurezza nel paese, sottolineando che chi alimenta allarmismi non gode di credibilità. Nel 2025 si prevede una diminuzione di omicidi e femminicidi rispetto agli anni precedenti. Mentre il tema della sicurezza rimane importante, le autorità evidenziano come attualmente non si configuri una crisi, contrariamente alle interpretazioni di alcune forze politiche.

In Italia c’è un tema sicurezza, ma non c’è una “emergenza sicurezza”, come urla la sinistra speculando sui gravi casi casi cronaca di queste settimane. Tiene a precisarlo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “Siamo messi meglio rispetto ai nostri partner europei. E siamo messi meglio rispetto a dieci anni fa come numero di reati: in particolare per quel che riguarda quelli più gravi come gli omicidi. Possiamo e dobbiamo fare di più e meglio ma senza cedere all’allarmismo”. Mentre il nuovo pacchetto sicurezza sarà presto sul tavolo del Consiglio dei ministri e il governo sta limando le misure più urgenti, per le opposizioni ogni misura al vaglio è sbagliata, insufficiente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

