Piano operativo del turismo 2026–2027 avviato il percorso di programmazione

L’amministrazione comunale ha avviato la definizione del Piano operativo del turismo 2026–2027, un documento strategico volto a pianificare e migliorare le politiche turistiche locali. Questo percorso di programmazione mira a coordinare le iniziative già avviate e a promuovere uno sviluppo sostenibile e equilibrato del settore. Il processo coinvolge diversi attori del territorio e rappresenta un passo importante per valorizzare le potenzialità turistiche della comunità.

L’amministrazione comunale ha dato il via al percorso di costruzione del piano operativo del turismo 2026–2027, strumento strategico pensato per coordinare e rafforzare le politiche turistiche già avviate negli ultimi anni.L’assessore al Turismo Francesco Dimino spiega che il piano rappresenta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Trasporto pubblico e accessibilità: avviato il percorso condiviso per il Piano operativo

L'amministrazione comunale di Lecce e Sgm hanno avviato un percorso condiviso per il Piano operativo sull'accessibilità del trasporto pubblico. Questa iniziativa mira a migliorare il servizio, coinvolgendo attivamente associazioni di consumatori, passeggeri e persone con mobilità ridotta, per garantire un sistema più inclusivo e accessibile a tutti. Piano strutturale e operativo. Parte il percorso

L'Amministrazione comunale di Scarlino ha avviato ufficialmente il percorso di redazione del nuovo Piano strutturale e Piano operativo. Per coinvolgere cittadini, tecnici e portatori di interesse, è stato organizzato il primo incontro pubblico, in programma oggi nella sala del Consiglio comunale di Scarlino capoluogo, segnando l'inizio di un processo partecipativo importante per il futuro del territorio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Sciacca, al via il percorso di programmazione del piano Operativo del Turismo 2026–2027 - L’Amministrazione comunale di Sciacca avvia il percorso di costruzione del Piano Operativo del Turismo 2026–2027, uno strumento di programmazione strategica e operativa pensato per mettere a sistema, ... grandangoloagrigento.it

Oggi, venerdì 16 gennaio, incontro a Bagnolo per il Santa Fiora Progetto Tour in vista del Piano operativo. - facebook.com facebook

Santa Fiora verso il Piano operativo: incontro pubblico a Bagnolo. Ecco quando - Il Giunco x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.