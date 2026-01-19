L’Italia continua a importare petrolio da diversi paesi, con la Libia che resta il principale fornitore. Nel frattempo, si registra una diminuzione delle importazioni provenienti dal Medio Oriente, mentre aumentano quelle dal Venezuela e dall’America. Questa dinamica riflette le recenti variazioni nelle fonti di approvvigionamento, influenzate da fattori geopolitici e di mercato, e rappresenta un dato importante per comprendere la dipendenza energetica del paese.

La Libia e l'Africa si confermano rispettivamente il Paese e il continente da cui l'Italia importa più petrolio. Sono infatti 11.417.000 le tonnellate di greggio arrivate da Tripoli all'ottobre 2025, pari al 24% delle importazioni totali. Si tratta di un aumento del 21,1% rispetto al periodo equivalente nel 2024. Per quanto riguarda l'Africa in generale gli ordini sono pari a 19.667.000 di tonnellate (41,4% del totale), con un aumento del 18,1% rispetto all'anno scorso. I dati riportati in questo articolo, aggiornati all'ottobre 2025, sono stati elaborati da Unem (Unione energie per la mobilità). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Petrolio in Italia, importazioni: Libia ancora in testa, cala il Medio Oriente. E dal Venezuela...

