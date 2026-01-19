Petardo artigianale a Capodanno muore dopo giorni di agonia | Vercelli sotto choc per la morte di Bruno Savoia

A Vercelli, si registra il decesso di Bruno Savoia, 43 anni, avvenuto all’alba presso l’ospedale Sant’Andrea. La sua morte, seguita a giorni di agonia, è legata a un incidente con un petardo artigianale avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno. La comunità è in lutto per questa tragedia, che sottolinea i rischi connessi all’uso di ordigni improvvisati durante le festività.

Dalla notte di San Silvestro alla morte in ospedale. Non ce l’ha fatta Bruno Savoia, 43 anni, morto all’alba di oggi all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. L’uomo era rimasto gravemente ferito nella notte di Capodanno a causa dell’ esplosione di un petardo artigianale che gli aveva devastato la mano sinistra e provocato lesioni multiple all’addome e ustioni diffuse. Dopo oltre due settimane di ricovero in rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenta la comunità vercellese. Il botto nel cortile: “Sembrava una bomba”. L’incidente era avvenuto nel cortile del palazzo di via Giacomo Leopardi, dove Savoia viveva con la compagna Grazia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Un uomo di Vercelli ha perso la mano sinistra a causa di un petardo artigianale esploso durante Capodanno. Dopo l’incidente, è stato ricoverato in condizioni critiche al Sant’Andrea, dove è deceduto dopo 18 giorni di degenza. L’accaduto evidenzia i rischi legati all’uso di materiale pirotecnico non sicuro, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le festività.

A Vercelli, si è verificata la morte di Bruno Savoia, 43 anni, coinvolto in un incidente durante i festeggiamenti di Capodanno, quando aveva perso una mano a causa di un petardo artigianale esploso. La notizia ha suscitato attenzione e commenti, tra cui lo sfogo della compagna. L’evento evidenzia i rischi legati all’uso di dispositivi pirotecnici non autorizzati durante le festività.

