Pesaro si fa valere | la Blu Basket crolla sul campo della capolista

La partita tra Victoria Libertas Pesaro e Blu Basket Bergamo si è conclusa con una vittoria netta per i padroni di casa, che hanno mantenuto il vantaggio dall'inizio alla fine. Nonostante gli sforzi degli ospiti, la squadra di Pesaro ha dimostrato solidità e controllo, conquistando i due punti in una sfida che si è sviluppata senza grandi sorprese. Un risultato che sottolinea la forza della capolista nel campionato in corso.

Non c’è storia sul campo della prima della classe. La Blu Basket Bergamo prova a mettere in campo una partita di cuore e generosità sul parquet della capolista Victoria Libertas Pesaro, ma esce sconfitta per 79-68 dalla Vitrifrigo Arena, in una partita chiusa all’inizio e mai davvero riaperta. Senza il capitano Stefano Bossi, con rotazioni ancora accorciate, con il serbatoio delle energie fisiche inevitabilmente svuotato dalle fatiche della partita infrasettimanale vinta giovedì sera a Mestre nel recupero della 15esima giornata (mentre Pesaro ha avuto l’intera settimana a disposizione per preparare la gara), la squadra di coach Ramagli ha accusato un primo tempo di sofferenza, chiuso sotto 44-22.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Serie A2: la Givova Scafati cede solo nel finale sul campo della capolista Pesaro Il Forte crolla sul campo della capolista. Le zebrette chiudono l’anno al comando

Pesaro si fa valere: la Blu Basket crolla sul campo della capolista - I padroni di casa e leader della classifica prendono subito il largo e portano a casa il successo con decisione. bergamonews.it

