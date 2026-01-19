Perisic ritorna? L’immagine che fa sognare e sorridere i tifosi dell’Inter – FOTO

Ivan Perisic torna a far parlare di sé, condividendo sui social un’immagine che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi dell’Inter. Attraverso una story su Instagram, il giocatore ha mostrato di seguire contemporaneamente due match, tra cui uno che coinvolgeva direttamente la squadra nerazzurra. Questa semplice scena ha acceso l’auspicio di un possibile ritorno, riaccendendo la speranza tra i sostenitori dell’Inter.

L'Inter potrebbe sorprendere ancora una volta sul mercato, puntando su una trattativa inattesa per rafforzare la difesa. Secondo alcune indiscrezioni dall'Inghilterra, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino un nome importante, alimentando le speranze dei tifosi di vedere un grande colpo. Ecco le ultime novità sulla possibile acquisizione di Konaté.

