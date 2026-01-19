Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | in arrivo gli accreditamenti Le Università pubblicano già i BANDI 2025 26 Ecco le date di scadenza

Le università italiane stanno pubblicando i bandi per i percorsi abilitanti 202526, con accrediti di 60, 36 e 30 CFU. Le date di scadenza sono disponibili e variano tra le istituzioni. Già alcune università hanno aperto le nuove pagine dedicate ai percorsi da 60 CFU, offrendo informazioni utili per chi intende partecipare. È importante monitorare i siti universitari per aggiornamenti e dettagli sui bandi in scadenza.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda.

