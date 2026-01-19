Perché tutti ce l' hanno con Laura Pausini? La cover del brano di Mengoni e l' intervento di Fiorello

Recentemente, Laura Pausini è stata al centro di critiche sui social, in particolare riguardo alla sua versione del brano di Mengoni e all'intervento di Fiorello. Questa situazione ha suscitato molte discussioni e reazioni tra i fan e gli osservatori. Di seguito, analizziamo le ragioni di queste polemiche e il contesto in cui si sono sviluppate.

Laura Pausini è nel mirino degli odiatori di professione che bivaccano sui social e che da qualche tempo hanno deciso di attaccare sistematicamente l’artista italiana più amata nel mondo. Ora, poi, che Carlo Conti l’ha scelta come co-conduttrice delle cinque serate del Festival, alcuni si stanno affrettando a decretare il flop del prossimo Sanremo assegnandole preventivamente la croce di capro espiatorio. Tutto ciò accade nella bolla di “X”, l’ex Twitter, ma ovviamente dai social ai giornali e ai siti il salto è brevissimo. Che cos’ha fatto di così grave Laura Pausini per meritarsi decine di commenti astiosi? Dopo il successo dell’album di cover “Io canto”, sta lanciando “Io canto 2” che uscirà il 6 febbraio e che è stato preceduto dal singolo “La dernière chanson (Due vite)”, cover della canzone con cui Marco Mengoni ha vinto Sanremo del 2023. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Fiorello difende Laura Pausini per la cover di Mengoni: “I fan non possono gettare fuoco su chi canta una canzone”
Fiorello difende Laura Pausini: «Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima»
Fiorello interviene sulla polemica riguardante Laura Pausini, sottolineando che le canzoni sono un patrimonio condiviso e che le cover rappresentano un gesto di rispetto. Questa riflessione si inserisce nella nuova settimana di “La Pennicanza”, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre.

