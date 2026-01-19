Perché tutti ce l' hanno con Laura Pausini? La cover del brano di Mengoni e l' intervento di Fiorello

Recentemente, Laura Pausini è stata al centro di critiche sui social, in particolare riguardo alla sua versione del brano di Mengoni e all'intervento di Fiorello. Questa situazione ha suscitato molte discussioni e reazioni tra i fan e gli osservatori. Di seguito, analizziamo le ragioni di queste polemiche e il contesto in cui si sono sviluppate.

Laura Pausini è nel mirino degli odiatori di professione che bivaccano sui social e che da qualche tempo hanno deciso di attaccare sistematicamente l’artista italiana più amata nel mondo. Ora, poi, che Carlo Conti l’ha scelta come co-conduttrice delle cinque serate del Festival, alcuni si stanno affrettando a decretare il flop del prossimo Sanremo assegnandole preventivamente la croce di capro espiatorio. Tutto ciò accade nella bolla di “X”, l’ex Twitter, ma ovviamente dai social ai giornali e ai siti il salto è brevissimo. Che cos’ha fatto di così grave Laura Pausini per meritarsi decine di commenti astiosi? Dopo il successo dell’album di cover “Io canto”, sta lanciando “Io canto 2” che uscirà il 6 febbraio e che è stato preceduto dal singolo “La dernière chanson (Due vite)”, cover della canzone con cui Marco Mengoni ha vinto Sanremo del 2023. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Fiorello difende Laura Pausini per la cover di Mengoni: “I fan non possono gettare fuoco su chi canta una canzone”

Durante una puntata di Radio2, Fiorello ha commentato la discussione scoppiata sulla cover di

Fiorello interviene sulla polemica riguardante Laura Pausini, sottolineando che le canzoni sono un patrimonio condiviso e che le cover rappresentano un gesto di rispetto. Questa riflessione si inserisce nella nuova settimana di “La Pennicanza”, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre.

