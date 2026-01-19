Perché tutti ce l' hanno con Laura Pausini? La cover del brano di Mengoni e l' intervento di Fiorello

Negli ultimi tempi, Laura Pausini ha attirato critiche e commenti negativi sui social, in particolare riguardo alla sua cover del brano di Mengoni e al suo intervento con Fiorello. Questa situazione ha generato discussioni e polarizzazioni tra i fan e gli haters, evidenziando come anche artisti di grande successo siano soggetti a giudizi severi e ingiustificati online.

Da qualche tempo la cantante italiana più amata nel mondo è sistematicamente attaccata sui social, dai quali si è cancellata a dicembre. Ora non le perdonano la cover di "Due vite" ma c'è dell'altro Laura Pausini è nel mirino degli odiatori di professione che bivaccano sui social e che da qualche tempo hanno deciso di attaccare sistematicamente l’artista italiana più amata nel mondo. Ora, poi, che Carlo Conti l’ha scelta come co-conduttrice delle cinque serate del Festival, alcuni si stanno affrettando a decretare il flop del prossimo Sanremo assegnandole preventivamente la croce di capro espiatorio. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Fiorello difende Laura Pausini per la cover di Mengoni: “I fan non possono gettare fuoco su chi canta una canzone”Durante una puntata di Radio2, Fiorello ha commentato la discussione scoppiata sulla cover di

