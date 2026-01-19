Perché tutti ce l' hanno con Laura Pausini? La cover del brano di Mengoni e l' intervento di Fiorello

Negli ultimi tempi, Laura Pausini ha attirato critiche e commenti negativi sui social, in particolare riguardo alla sua cover del brano di Mengoni e al suo intervento con Fiorello. Questa situazione ha generato discussioni e polarizzazioni tra i fan e gli haters, evidenziando come anche artisti di grande successo siano soggetti a giudizi severi e ingiustificati online.

Da qualche tempo la cantante italiana più amata nel mondo è sistematicamente attaccata sui social, dai quali si è cancellata a dicembre. Ora non le perdonano la cover di "Due vite" ma c'è dell'altro Laura Pausini è nel mirino degli odiatori di professione che bivaccano sui social e che da qualche tempo hanno deciso di attaccare sistematicamente l’artista italiana più amata nel mondo. Ora, poi, che Carlo Conti l’ha scelta come co-conduttrice delle cinque serate del Festival, alcuni si stanno affrettando a decretare il flop del prossimo Sanremo assegnandole preventivamente la croce di capro espiatorio. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Perché tutti ce l'hanno con Laura Pausini? La cover del brano di Mengoni e l'intervento di FiorelloRecentemente, Laura Pausini è stata al centro di critiche sui social, in particolare riguardo alla sua versione del brano di Mengoni e all'intervento di Fiorello.

Fiorello difende Laura Pausini per la cover di Mengoni: “I fan non possono gettare fuoco su chi canta una canzone”Durante una puntata di Radio2, Fiorello ha commentato la discussione scoppiata sulla cover di

LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) con Julien Lieb OUT NOW (Marco Mengoni - 2023) #LauraPausini

