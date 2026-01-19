Perché si è fermata la metro 1 di Napoli stamattina | rotto uno scambio a Piscinola E stasera chiuderà prima

Questa mattina, la linea 1 della metropolitana di Napoli è stata temporaneamente sospesa a causa di un guasto a uno scambio a Piscinola. La circolazione è stata interrotta per permettere gli interventi di riparazione. La chiusura anticipata prevista per stasera è dovuta alla necessità di garantire la riparazione completa e la sicurezza dei passeggeri. Restano aggiornamenti sulla riapertura e sulla ripresa del servizio.

Il motivo dello stop alla metro Linea 1 di Napoli questa mattina. Ancora un guasto allo scambio a Piscinola. A piedi migliaia di pendolari. E stasera chiuderà in anticipo di 2 ore.

A partire da mercoledì 7 gennaio, le linee B e B1 della metropolitana di Roma chiuderanno alle 21:00. La modifica temporanea degli orari, prevista per consentire i test sui nuovi treni Hitachi, entrerà in vigore dopo le festività e il Giubileo. La chiusura anticipata sarà valida fino a nuove comunicazioni, con l'obiettivo di facilitare l'implementazione delle nuove vetture e migliorare il servizio.

