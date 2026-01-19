Il nome Harry si fa strada nelle cronache meteorologiche mentre il Sud Italia fronteggia una delle ondate di maltempo più intense degli ultimi anni. Ma perché si chiama così? In questa introduzione, esploreremo il significato e l’origine del nome, rendendo più comprensibile il modo in cui i meteorologi identificano e comunicano i fenomeni atmosferici più rilevanti.

Mentre il Sud Italia affronta una delle ondate di maltempo più intense degli ultimi anni, un nome ricorre con insistenza nei bollettini, nei titoli dei giornali e sui social: Harry. Non è un vezzo mediatico né un colpo di fantasia dei meteorologi. Dietro questa scelta c’è un sistema preciso, europeo e codificato, pensato per rendere le allerte più chiare, immediate e, soprattutto, più efficaci nel proteggere le persone. La firma spagnola sul ciclone Il “battesimo” ufficiale di Harry è avvenuto a Madrid. Il 16 gennaio 2026 l’agenzia meteorologica spagnola AEMET ha assegnato il nome alla perturbazione nel momento in cui ha iniziato a mostrare caratteristiche di tempesta ad alto impatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Perché si chiama ciclone Harry? Il nome che rende il meteo più comprensibile

Il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia: allerta meteo rossa ed evacuazioni. Rischio alluvione, venti fortissimi, mareggiate e onde di 8 metri

Il ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme. L’allerta meteo rossa prevede piogge intense, venti superiori ai 100 kmh, mareggiate con onde fino a 8 metri e nevicate record sull’Etna. Sono in corso evacuazioni e misure di sicurezza per fronteggiare il rischio di alluvioni e altri danni causati dall’intenso maltempo.

Meteo in Italia: allarme della protezione civile per il passaggio del ciclone Harry

Il maltempo previsto per oggi e domani interessa l’Italia, con condizioni meteo avverse in particolare al Sud e nelle Isole maggiori. La protezione civile ha emesso l’allarme a causa del passaggio del ciclone Harry, che porterà intense piogge e venti forti. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Perché si chiama ciclone Harry? Il nome che rende il meteo più comprensibile - Mentre il Sud Italia affronta una delle ondate di maltempo più intense degli ultimi anni, un nome ricorre con insistenza nei bollettini, nei titoli dei giornali e sui social: Harry. msn.com