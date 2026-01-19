Perché rivedere oggi Valentino | The Last Emperor

Valentino: The Last Emperor offre uno sguardo autentico sulla figura di uno dei designer più influenti del nostro tempo. Più di un semplice documentario di moda, permette di conoscere un uomo che, pur essendo al vertice del suo mestiere, sceglie di mostrarsi vulnerabile davanti alla telecamera, rivelando un lato inaspettato e umano. Un’occasione per riflettere sulla complessità di una personalità che ha segnato il mondo della moda.

Rivedere oggi Valentino: The Last Emperor significa accorgersi che non stavamo guardando un documentario di moda, ma qualcosa di molto più raro: un uomo potentissimo che accetta di perdere il controllo davanti alla macchina da presa. Nel 2008 sembrava un vezzo, una stravaganza da fine impero. Oggi, dopo la morte di Valentino Garavani, quel film appare per ciò che è davvero: un gesto radicale, quasi indecente per gli standard della moda. Un’autoesposizione senza precedenti, soprattutto in un sistema che ha sempre confuso l’eleganza con la rimozione del dolore. Nel fashion system, da sempre, la regola è una sola: mostrarsi impeccabili. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

