Perché rivedere oggi Valentino | The Last Emperor

Rivedere oggi Valentino: The Last Emperor permette di scoprire oltre la figura del couturier. È un ritratto di un uomo influente che, davanti alla telecamera, si mostra vulnerabile e autentico, offrendo uno sguardo inedito sul suo mondo. Un documentario che va oltre la moda, rivelando aspetti umani e personali di Valentino, rendendolo un'opera di grande valore anche al di fuori del settore fashion.

Rivedere oggi Valentino: The Last Emperor significa accorgersi che non stavamo guardando un documentario di moda, ma qualcosa di molto più raro: un uomo potentissimo che accetta di perdere il controllo davanti alla macchina da presa. Nel 2008 sembrava un vezzo, una stravaganza da fine impero. Oggi, dopo la morte di Valentino Garavani, quel film appare per ciò che è davvero: un gesto radicale, quasi indecente per gli standard della moda. Un'autoesposizione senza precedenti, soprattutto in un sistema che ha sempre confuso l'eleganza con la rimozione del dolore. Nel fashion system, da sempre, la regola è una sola: mostrarsi impeccabili.

