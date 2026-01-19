Perché il criminalista Davide Barzan rischia il processo per truffa aggravata secondo Le Iene

Davide Barzan, noto criminalista e figura televisiva, si trova sotto processo presso il tribunale di Rimini con l’accusa di truffa aggravata, insieme al padre. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, tra cui Le Iene, che hanno approfondito i dettagli di questa disputa legale. La notizia riguarda questioni di natura penale e coinvolge aspetti della professione e della vita privata del professionista.

Davide Barzan, noto criminalista e volto televisivo, è stato citato a giudizio dal tribunale di Rimini per truffa aggravata, insieme al padre. L'udienza è fissata per il 4 febbraio. A riportarlo è la trasmissione Le Iene.

Il Secolo XIX. . “Se ti ripresenti qui il mio cane ti spappola viva. Lo faccio riaprire io il caso”. E ancora: “Ma chi ti manda, come fai a sapere i c. miei! Adesso parli…parli perché sei complice come lui di omicidio di Nada Cella. Mi devi dire perché mi hai cercato. Si - facebook.com facebook

