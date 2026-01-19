Perché il criminalista Davide Barzan rischia il processo per truffa aggravata secondo Le Iene

Da fanpage.it 19 gen 2026

Davide Barzan, noto criminalista e figura televisiva, si trova sotto processo presso il tribunale di Rimini con l’accusa di truffa aggravata, insieme al padre. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, tra cui Le Iene, che hanno approfondito i dettagli di questa disputa legale. La notizia riguarda questioni di natura penale e coinvolge aspetti della professione e della vita privata del professionista.

